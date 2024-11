Homem que matou esposa com 17 facadas no Pará é condenado a 24 anos

Foto: Reprodução | Em 12 de fevereiro de 2021, Eldelene Roberta Pires Duarte, de 36 anos, foi morta com mais de 17 facadas pelo companheiro.

Terminou nesta quinta-feira (21) o julgamento do caso de feminicídio, ocorrido em fevereiro de 2021, onde uma mulher de 36 anos foi morta com mais de 17 facadas pelo marido, no distrito de Icoaraci, em Belém.

O júri reconheceu que o réu foi o autor do crime, motivado por motivo fútil, e o condenou a 24 anos de prisão em regime fechado, inicialmente.

Em 12 de fevereiro de 2021, Eldelene Roberta Pires Duarte, de 36 anos, foi morta com mais de 17 facadas pelo companheiro, na casa em moravam no bairro da Agulha, em Icoaraci.

Familiares encontraram a vítima ferida e chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com os agentes policiais que realizaram a prisão do autor do crime, o que ocorreu no dia 10 de março, o homem confessou que agiu de forma violenta após uma discussão entre ele e a esposa, quando ela afirmou que mantinha um relacionamento extraconjugal.

Fonte: G1 PA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/10:58:13

