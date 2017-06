Policial militar e irmão são executados em Marabá

Um soldado da Polícia Militar Giovane Milhomem Gonçalves, de 32 anos, foi assassinado com mais de 10 tiros nesta terça-feira (13), na rua José Cursino, no bairro Laranjeiras, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste paraense.

O policial ainda tentou fugir do veículo em que estava, mas acabou sendo alcançado e caindo sem vida próximo a um caminhão.

Segundo a Polícia Militar de Marabá, o policial possivelmente foi atingido com vários disparos, efetuados por fuzil. Os criminosos estavam em uma caminhonete quando surpreenderam o PM e seu irmão – que também não teve a identidade revelada – que chegou a ser encaminhado para o hospital do município, mas também não resistiu.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. O veículo que teria sido utilizado durante o assassinato foi encontrado abandonado com marcas de sangue na estrada vicinal do Rio Preto, que dá acesso à Vila Santa Fé, localizada a cerca de 70 quilômetros do centro urbano de Marabá.

A rua onde ocorreu o crime foi isolada e atraiu muitos curiosos. Familiares das vítimas também estiveram no local.

De acordo com a PM de Marabá, o policial atuou no município até o ano de 2016, depois foi transferido para o 36° Batalhão, em São Félix do Xingu, no sudeste paraense.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do soldado e disse que a Polícia Civil junto à Corregedoria Geral apura as circunstâncias do caso.

O DOL também entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda um posicionamento.

