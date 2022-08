Sogro mata genro a facadas no Pará

Discussão em bar termina com sogro matando genro a facadas no Pará

Um homem, identificado como Carlos Magno Carvalho Gomes, está sendo investigado por matar a facadas o genro, Dionathan Ramos de Lima, na madrugada deste sábado (6), em um bar na Rua Imbiriba, em Curionópolis, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, Dionathan teria apontado uma faca para Carlos, que reagiu e matou o genro.

De acordo com relatos obtidos pelo portal, Carlos Magno estava bebendo no bar acompanhado do genro e enteado, quando os três começaram uma discussão. Edivandro e Dionathan saíram do bar, retornaram depois já armados com facas e atacaram Carlos Magno. Ele reagiu e aplicou golpes de faca nos dois.

Dionathan morreu e Edivandro ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o hospital municipal da cidade.

O acusado fugiu e está sendo procurado pela equipe da Polícia Civil da Delegacia de Curionópolis, que investiga o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53 com informações do Native News Carajás e O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...