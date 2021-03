Ação do ICMBio e PM resgata animais silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro, no Pará

Animais silvestres eram mantidos em cativeiro para posterior venda, em Baião. — Foto: Divulgação ICMBio

Jabutis, curiós, papagaios e um tucano foram encontrados em condições de maus-tratos neste sábado, 27.

Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com a Polícia Militar, resgataram na manhã deste sábado (27) espécies da fauna silvestre na área da Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho, município de Baião, na região do Baixo Tocantins, no Pará. Os animais estavam sendo mantidos ilegalmente em cativeiro.

O flagrante ocorreu durante uma ação de fiscalização dos órgãos, que encontraram os animais dentro de uma propriedade localizada no interior da Resex. De acordo com o ICMBio, foram resgatados jabutis, curiós, papagaios e um tucano em condições visíveis de maus-tratos.

Os animais eram mantidos em cativeiro para fins de comércio. Na propriedade também foram encontradas três espingardas com cartuchos e munições.

O responsável pelo crime ambiental foi multado em R$ 35 mil e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...