Policial penal que evitou possível feminicídio deve receber homenagem na Câmara de Marabá | PA

Foto: Reprodução/Portal Debate | Caso ocorreu na tarde deste domingo (1º) em uma lanchonete localizada dentro de uma loja de departamentos da cidade.

A policial penal Sabrina Emanuele Sá de Souza, que está grávida e interveio para evitar um possível feminicídio no último domingo (1º) em um restaurante dentro de uma loja de departamentos em Marabá, deverá receber uma Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Marabá (CMM) pelo ato heroico.

O caso ocorreu quando o ex-presidiário Jhonata Barros Nogueira ameaçou a ex-companheira com uma faca, exigindo um celular. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima, funcionária do restaurante próximo à entrada do estabelecimento, paralisada enquanto uma colega tenta ajudá-la a buscar o aparelho. Uma mulher que não teve sua identidade revelada também tentou interceder.

Com a situação em escalada, a policial penal interveio e realizou um único disparo, que atingiu o homem no pescoço, neutralizando a ameaça e evitando um possível desfecho trágico. Após o ocorrido, a policial se apresentou voluntariamente à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Marabá (Deam), acompanhada de advogado, superiores e da Polícia Militar.

Na delegacia, Sabrina teve sua conduta elogiada pela delegada plantonista, segundo apurou a reportagem do diário de notícias. Ao deixar o local, a policial foi recebida por colegas de farda que comemoraram sua bravura em uma manifestação de apoio e reconhecimento (veja foto ao fim da matéria).

De acordo com o comando da área, a ação foi enquadrada na excludente de ilicitude, em legítima defesa de terceiros. O homem foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM) sem risco de morte.

A iniciativa de conceder a Moção de Aplausos será apreciada pelos vereadores nesta semana, como forma de destacar o ato de intervenção da policial penal durante o episódio.

