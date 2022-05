Policial salva bebê de morrer engasgado em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O desespero de uma mãe logo se transformou em alívio após a ação rápida e disciplinada de um policial militar que socorreu, com maestria, a vida de um bebê de apenas 9 dias. O caso aconteceu no bairro Brasília, em Itaituba, sudoeste paraense.

You May Also Like