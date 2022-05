Homem mais rico do mundo, Musk tem encontro com Bolsonaro nesta sexta; Amazônia estará na pauta

Musk vai se reunir com o presidente Bolsonaro nesta sexta (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Informação foi divulgada pelo Ministro das Comunicações, Fábio Faria

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, conhecido por ser o homem mais rico do mundo, terá um encontro nesta sexta-feira (20) com o presidente da República Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o Ministro das Comunicações, Fábio Farias, durante a reunião, o empresário e o mandatário brasileiro devem tratar sobre conectividade e proteção da Amazônia. (As informações são do O Liberal).

Bolsonaro também antecipou o encontro durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, nesta quinta-feira (19), mas sem citar Musk. “Às 8h eu tenho que decolar para o interior de São Paulo. Tenho um encontro amanhã com uma pessoa muito importante, que é reconhecida no mundo todo, que vem para cá oferecer, para ajudar a nossa Amazônia”, afirmou.

A reunião será no hotel Fasano Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio (Defesa), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Carlos França (Relações Exteriores) também devem participar do encontro.

Uma das empresas pertencentes da Musk, a Starlink, já havia demonstrado interesse investimentos na Amazônia e procurou pelo menos um dos Estados da região. A companhia enviou ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) do Amazonas informando que pretende começar a prover serviços de banda larga a clientes no Brasil.

A informação havia sido divulgada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil). Ele informou ainda que a gestão local iria trabalhar para consolidar esse negócio. “Venham conhecer a Amazônia. A Amazônia está chamando vocês”, declarou Lima, em nota divulgada pelo Governo do Amazonas.

Jornal Folha do Progresso em 20/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...