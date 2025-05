Homem é preso pela PM com papelotes de maconha, em Uruará (PA)

Foto: Reprodução | De acordo com a PM, uma guarnição encontrou seis trouxas de maconha com o suspeito

Um homem identificado como Bruno Silva da Silva foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (5/5), em Uruará, no sudoeste do Pará, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, uma guarnição encontrou seis trouxas de maconha com o suspeito.

A ocorrência iniciou por volta das 21h40, quando uma guarnição do 49º Batalhão estava em rondas pelo bairro Centro e visualizou dois homens entrando em um carro modelo Chevrolet Onix de cor vinho. Conforme as autoridades, os agentes deram ordem de parada ao automóvel e o inspecionaram. Durante a examinação, os policiais encontraram os papelotes do entorpecente, totalizando 10 gramas de maconha e também R$ 50 em espécie.

O suspeito e a droga, que foi apreendida, foram levados até a delegacia, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

Punição

Segundo o artigo 33 da Lei nº11.343, quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” está sujeito a pena de cinco a 15 anos de reclusão, além do pagamento de até 1.500 dias-multa.

Fonte: O liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/09:07:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...