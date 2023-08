Policial salva criança desacordada com manobra de desengasgo em Marabá, no PA

Policial aplica manobra de Heimlich em crianças engasgada no Pará. — Foto: Reprodução / PM-PA

Vídeo mostra ação da guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária próximo à Vila Sarandi nesta segunda-feira, 21.

Uma bebê engasgada foi atendida por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em Marabá, no sudeste do Pará, nesta segunda-feira (21).

A mãe da criança de colo procurou os policiais já que a filha estava desacordada. Um vídeo mostra o momento em que o soldado De Lima aplica a manobra de Heimlich para salvar o bebê, de dez meses de idade, do desengasgo – assista :

Comandante do batalhão em Marabá, o sargento Elias Barbosa informou que era por volta das 11h15 quando a guarnição fazia rondas às proximidades do quilômetro 360 da rod. PA-150, próximo à Vila Sarandi, e foi acionada pela mulher.

“De imediato foi iniciada a manobra para desobstrução da garganta da criança e obtido êxito”, aponta o relatório.

Segundo o comandante, a criança foi encaminhada pela viatura policial ao posto de saúde de Morada Nova, onde já se encontra bem e consciente.

O sargento Elias explicou ainda que a técnica para atender crianças com engasgo faz parte do curso de formação dos policiais militares, onde também realizam o curso de primeiros socorros.

Manobra de desengasgo

A Manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

É um dos procedimentos mais importantes a serem realizados em casos de engasgo e pode ser aplicada em pessoas de todas as idades, inclusive bebês.

Como realizar a Manobra de Heimlich

📌 Técnica para bebês menores de um ano:

A criança vai ficar roxa, chorar fraco ou não chora e vai ficando molinha.

Não abrir a boca do bebê e tentar retirar o objeto enfiando o dedo dentro da garganta. O objeto deve ser retirado somente se estiver visível.

Ligar para o Samu ou para os bombeiros e até a chegada do socorro iniciar a Manobra de Heimlich. Primeiro colocar o bebê sobre o antebraço ou coxa de cabeça para baixo e aplicar cinco golpes nas costas de maneira firme para que consiga empurrar o corpo estranho que ela engoliu.

Virar a criança e, se o objeto se tornou visível, retirá-lo com os dedos.

Se o objeto não estiver visível ou a criança continuar com dificuldades para respirar, fazer cinco compressões torácicas colocando dois dedos na linha entre os mamilos e empurrando contra o tórax da criança.

Repita o ciclo de golpes nas costas e compressões torácicas mais uma vez.

Se a criança não se recuperar, ela pode estar tendo uma parada cardiorespiratória e fazer a reanimação caso tenha treinamento para o procedimento. Uma forma simplificada de fazer o procedimento é ir apertando dois dedos contra o tórax do bebê.

📌 Técnica para crianças e adultos:

Se colocar atrás da pessoa que está engasgada e a abrace por trás – se for criança pequena, ajoelhe atrás dela.

Una e prenda as duas mães acima do umbigo. Uma mão permanece fechada e a outra pressiona, comprimindo o abdômen com força por cinco vezes. O objetivo é comprimir o diafragma para ajudar a criança a expelir o corpo estranho – essa manobra é chamada de “abraço da vida”.

Assim como ocorre com os bebês, se após a primeira tentativa a pessoa continuar engasgada, acione ajuda especializada.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/16:03:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...