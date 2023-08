‘Estou de volta’: Joelma anuncia retorno aos palcos após ter agenda de shows cancelada por causa de sinusite

Último show de Joelma foi em 22 de julho em Santa Maria das Barreiras, no Pará . — Foto: Reprodução/Instagram Santa Maria das Barreiras

‘Dia 1 de setembro estou de volta para a gente matar essa saudade’, escreveu a cantora paraense.

“Estou de volta”, anunciou a cantora paraense Joelma em uma postagem feita neste fim de semana em suas redes sociais. Ela informou que deve voltar a encontrar o público em 1º de setembro, após cancelar sua agenda de shows por tempo indeterminado por causa de uma sinusite bacteriana.

“Tenho uma notícia: dia 1 de setembro estou de volta para a gente matar essa saudade. Espero todo mundo”, escreveu a cantora.

“Oi, babys! Olha quem apareceu por aqui, voltei. Saudades de vocês. Vamos nos encontrar?”, convida Joelma em vídeo – veja acima. A apresentação será em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, segundo a assessoria da cantora.

O último show de Joelma foi em 22 de julho em Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará. Na ocisão, a apresentação foi adaptada e ela anunciou no palco que ia cuidar da saúde.

Na postagem deste fim de semana, a cantora também escreveu agradecendo o carinho e apoio dos fãs enquanto esteve afastada.

“Quero agradecer vocês. Muito obrigada pelas orações, pelo carinho, pelo amor, por tudo! Eu senti tudinho daqui”, disse.

Segundo a assessoria da cantora, ela “estava com gripe e sinusite” quando os shows foram cancelados. A cantora chegou a ficar internada para exames e tratamento.

A sinusite ocorre quando há acúmulo de secreções nos “seios da face”, espaços de ar nas estruturas do rosto. Entre os sintomas estão dor de cabeça e tontura.

A cantora vem enfrentando seguidos problemas de saúde desde que contraiu Covid-19 pela primeira vez. Foram ao menos cinco infecções pelo coronavírus confirmadas, que deixaram sintomas prolongados.

Fonte: g1 Pará — Belém o e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/15:54:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...