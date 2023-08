Homem tenta socar mulher e arremessa cachorro por cima de muro de 3 metros em Belém

Discussão entre casal termina com tentativa de soco contra mulher e cachorro arremessado

Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação. O cão teve uma pata quebrada e sobreviveu. Polícia Civil (PC) abriu inquérito para investigar o caso.

Um homem tentou socar uma mulher e, logo em seguida, arremessou um cachorro contra o portão de uma empresa portuária em Belém (veja vídeo acima).

O caso ocorreu no último sábado (19) e câmeras de monitoramento flagraram toda a movimentação, que ocorreu na Avenida Bernardo Sayão, no bairro Jurunas.

Na calçada da empresa, o casal inicia uma aparente discussão, Depois de um tempo, o homem dá um soco na direção da mulher, que se abaixa e consegue desviar do golpe.

Neste momento, um cachorro se aproxima. O homem pega o animal pelo rabo e o arremessa por cima do muro, que mede cerca de três metros, segundo trabalhadores do local.

Em entrevista ao g1, um funcionário identificado como Paulo, de uma das companhias de navegação que atuam no porto, informou que o cachorro quebrou uma das patas e foi levado ao atendimento veterinário pelos próprios servidores da empresa portuária, onde o animal ainda recebe os devidos cuidados.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que abriu inquérito para apurar o caso e disse que a mulher que aparece nas filmagens foi ouvida e o agressor identificado. O caso segue sob investigação.

O crime de maus-tratos a animais pode ser punido com pena de prisão de dois a cinco anos, além de pagamento de multa.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24h por dia, ou pelo telefone da Unidade Integrada de Polícia do Meio Ambiente (Demapa), 3238-1225, em horário comercial.

Fonte: Juliana Bessa e Wilk Dias, g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/16:09:05

