Padrasto é suspeito de matar enteado a facadas em Itaituba

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros ainda chegou a ser acionada para prestar socorro à vítima, mas ao chegar no local Jocimar já estava sem sinais vitais. Ele apresentava pelo menos seis perfurações de arma branca na altura do abdômen, informou a corporação.

Um rapaz, identificado como Jocimar Oliveira de Araújo, foi morto com golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (14), após uma bebedeira no bairro Floresta, em Itaituba.

