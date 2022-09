Briga entre pai e filho termina em morte no sul do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre o paradeiro de José para a PC e aguarda retorno. (Com informações do O Liberal).

Testemunhas disseram à Polícia Civil (PC) que pai e filho tiveram um desentendimento antes do crime acontecer. José teria atacado com uma arma branca. Joel foi socorrido e levado por moradores para o Hospital Municipal de Floresta do Araguaia, cidade próxima de Rio Maria. O filho de José não resistiu aos ferimentos.

Pai e filho teriam discutido na Vila Placas. Não se sabe o motivo da briga. As informações são do Correio de Carajás.

O trabalhador José Reis Cantuário Soares, de 48 anos, supostamente matou o próprio filho, identificado como Joel da Cruz Soares, de 22 anos, com um golpe de faca na tarde de domingo (18) na zona rural de Rio Maria, município na região sul do Pará.

