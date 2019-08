Polícias prendem duas mulheres suspeitas de crime de receptação e tráfico de drogas em bar de Rurópolis

Simone dos Santos e Dilvanea Santos dos Reis negaram envolvimento com o tráfico de drogas — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com a dupla foi encontrado ainda dinheiro falso. Bar onde elas estavam teve alvará de funcionamento suspenso.

As Polícias Civil e Militar prenderam duas mulheres suspeitas de receptação, na noite de terça-feira (6), em um bar de Rurópolis, oeste do Pará. Com a dupla, as polícias também encontraram três petecas de crack e uma nota falsa de R$ 100.

De acordo com a polícia, os objetos que foram encontrados com as mulheres são de um furto que aconteceu em uma residência do município, na tarde do mesmo dia.

Ainda conforme a polícia, no bar que funcionava anexo a uma residência, eram ofertados serviços sexuais. O estabelecimento teve o alvará de funcionamento suspenso pelas autoridades e todos que estavam no momento foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

As duas mulheres foram identificadas como Dilvanea Santos dos Reis e Simone dos Santos. Ambas negaram envolvimento com o tráfico de drogas, mas confessaram ser usuárias de entorpecentes.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Vital Filho, a dupla foi autuada em flagrante pela receptação dos objetos e pelo consumo de entorpecentes. Quanto aos demais crimes, as investigações vão prosseguir, pois ainda será realizada perícia na cédula que tem características de falsificação.

