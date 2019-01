Ponte de 339 metros está sendo construída sobre o Rio Jamanxim em Jardim do Ouro

Ponte de madeira sobre o rio Jamanxim é uma iniciativa de centenas de empresários juntamente com a colaboração da prefeitura de Itaituba.(Foto:Reprodução Portal o Giro)

Jardim do ouro é uma comunidade do município de Itaituba-PA.

Cerca de 200 empresários, juntamente com a prefeitura municipal de Itaituba, estão financiando a construção de uma ponte de madeira sobre o rio Jamanxim, na comunidade de Jardim do Ouro, em Itaituba. As obras iniciaram há cerca de 20 dias e 40 metros de ponte já está construída.

Construção em andamento.

O Giro conversou com Valdecy Araújo Martins, presidente da construção e sub prefeito do distrito de Moraes Almeida, que disse que toda a documentação para a construção da ponte já está pronta. Ele disse também que a obra está avaliada em 2,5 milhões de reais e deve ser concluída até o mês de Agosto. Para ele, a obra irá levar mais desenvolvimento à região, ela terá 339 metros de comprimento, 6 metros de largura com 1,5 de passarela para pedestres, além de iluminação completa.

Do montante arrecadado para a construção da ponte, 500 mil reais vem através da prefeitura, o restante são doações, que vão de 10 à 30 mil reais, feitas por empresários de Santarém, Novo Progresso, Mato Grosso e principalmente de Itaituba.

Dezenas de pessoas trabalham diariamente na construção.

Outro lado

Alguns moradores da comunidade se reúnem para realizar um abaixo assinado com o objetivo de impedir a construção da ponte. Eles alegam que a ponte está sendo construída fora do perímetro da comunidade e irá beneficiar somente os empresários, além de prejudicar o trabalho de pescadores e pessoas que dependem de viagens fretadas com óleo e mercadorias, pois, segundo eles, a ponte não terá altura para permitir a passagem de pequenas embarcações por baixo.

Eles também afirmam que estão sendo impedidos de passar, “Estão separando uma comunidade da outra. Ninguém pode subir nem descer.” diz um morador

Outro objetivo do abaixo assinado é conseguir a realização de uma audiência pública na câmara de vereadores. “Que faça uma ponte, mas que seja alta, que dê para as embarcações passarem.” finaliza o morador

Obras iniciaram no início deste mês de Janeiro.

Resposta

Valdecy afirma que a ponte não irá impedir a passagem de voadeiras. Segundo ele, ela terá altura de 10 metros e, em tempos de cheia, terá espaço de pelo menos um metro e meio.

Rodonave (Balsa)

A construção da ponte irá tirar a dependência da utilização das balsas da empresa Rodonave na comunidade. Segundo apuração, a travessia de uma caminhonete custa 50 reais, já uma moto 20 reais, valores considerados bastante elevados. Há relatos de empresários que chegam a gastar em média 40 mil reais por mês para fazer travessias cotidianamente de veículos transportadores.

