Moradores encontram corpo em estado de decomposição na região do Ituqui, em Santarém

O caso foi confirmado pela Polícia Civil, mas ainda não há registros na delegacia. As investigações continuam no intuito de obter mais informações sobre o crime.

Na noite de terça-feira (29), um corpo foi encontrado na estrada que dá acesso à região do Ituqui, distante cerca de 12km da hidrelétrica de Curuá-Una, em Santarém, no oeste do Pará.

