Mostra fotográfica “Eu, depois de ti” desembarca no Aeroporto de Belém nesta quinta

O Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro (PA) recebe, a partir das 15h desta quinta-feira (12/9), a exposição fotográfica itinerante “Eu, depois de ti”, do Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB). A mostra ficará em cartaz no segundo andar do terminal, até o dia 29 de setembro. (Foto:Reprodução)

A exposição, de autoria do fotógrafo Otávio Henriques, é fruto de uma parceria do profissional com o HMIB e revela o seio familiar assim como o convívio de cada mãe com seus filhos que nasceram em atendimento humanizado. As fotografias também visam ampliar as informações sobre a cultura local e ressaltar a importância dos serviços de saúde na vida de diferentes famílias.

Com capacidade para receber 7,7 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto de Belém está localizado a 12 km do centro da capital paraense e movimenta média de 112 voos e mais de 9 mil passageiros por dia.

Exposição “Eu, depois de ti”

Data: de 12 a 29 de setembro

Local: Aeroporto Internacional de Val-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro, em Belém

Endereço: Avenida Júlio César, s/n – Val-de-Cans, Belém (PA)

Assessoria de Imprensa – Infraero

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...