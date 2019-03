Portaria para concurso da PRF avança e expectativa para edital aumenta

O processo de autorização do concurso da Polícia Rodoviária Federal teve cinco avanços internos no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), no decorrer da última semana, onde, desde o último dia 30 de maio, está em análise na Divisão de Concursos Públicos.

Com isso, cresce a expectativa para que a publicação da portaria oficializando a autorização do aguardado certame ocorra em breve.

O diretor-geral da instituição, Renato Borges Dias, já declarou que o órgão pretende dar início ao certame ainda no primeiro semestre, ou seja, ainda este mês, mais um fator reforça a celeridade com que o concurso deve ser conduzido.

De acordo com o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, a seleção contará com uma oferta de 500 vagas, mas esse número pode aumentar, uma vez que o diretor-geral da PRF reforçou, recentemente, que o órgão precisa de três mil novos servidores.

