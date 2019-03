Grêmio vence o Bahia fora de casa

Neste domingo, o Grêmio subiu oito posições e chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro (acabou caindo para terceiro com a vitória do Cruzeiro). Em partida na Arena Fonte Nova, a equipe de Renato Gaúcho venceu o Bahia por 2 a 0, com um gol no início marcado por Maicon, no rebote de um pênalti perdido pelo próprio meio-campista, e outro de Thaciano, no último minuto de jogo.

O triunfo em Salvador encerrou a sequência de empates do Grêmio. Junto a São Paulo e Chapecoense, o Tricolor é o time que mais empatou neste Brasileirão, com quatro igualdades, sendo que três dos últimos quatro jogos haviam terminado desta maneira.

Se o duelo na Arena Fonte Nova prometia ser aberto, tudo mudou com poucos minutos do primeiro tempo. Logo aos sete, Lucas Fonseca derrubou Ramiro na área e o árbitro Péricles Bassols marcou a penalidade. Na cobrança, Maicon foi para a bola e Douglas Friedrich fez a defesa, mas a bola voltou para o meio-campista abrir o marcador.

À frente no placar, o Grêmio pôde fazer o que mais gota: controlar a partida. Obstinado pela bola, o Tricolor passou a trocar passes rápidos e manter a posse a ponto de fazer ‘rodas de bobinho’ com o Bahia em alguns momentos.

O Bahia não conseguiu assustar e o Grêmio sentiu muito a falta de um meia mais criativo em campo. O garoto Thonny Anderson não conseguiu dar o ritmo que os gaúchos precisavam, pouco tocou na bola e passou apenas nove vezes. Renato enxergou o problema e, ainda no intervalo, sacou Ramiro para a entrada de Lima.

Na etapa final, porém, o Grêmio passou a se comportar como os visitantes na Arena. O Bahia chegou a 52% de posse de bola, mas marcando forte, bem fechado na defesa, e com cinco cartões amarelos recebidos, o Tricolor não deu chances ao adversário.

No fim, os visitantes ainda foram premiados com o segundo gol. Everton disparou pela esquerda, tocou para o meio e Pepê errou a bola. O goleiro Douglas tentou afastar com um tapa no rebote, mas Thaciano apareceu para completar para as redes.

