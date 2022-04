Portas de Avião Travam e Passageiros Ficam Presos por 30 minutos na aeronave em Altamira

(Foto: Ilustrativa ) -Durante a tarde desta quarta-feira,30 de março de 2022, em Altamira passageiros ficaram presos em uma aeronave da empresa aérea Azul, no aeroporto de Altamira por cerca de 30 minutos devido uma pane em uma das portas do Avião.

Segundo informações de passageiros, o avião já estava em solo quando deu uma pane nas portas e os passageiros ficaram trancados na aeronave. Familiares que estavam no saguão do aeroporto ficaram assustados e sem informações do que se tratava.

O avião estava vindo de Belém para o Município de Altamira. Mas já em solo o susto, deixou familiares que estavam na espera angustiados. No avião, passageiros reclamavam da demora para resolver a situação, outros estavam dormindo e acordaram com as reclamações.

Depois do desembarque dos passageiros, funcionários da empresa Infraero foram chamado e ficaram por horas vistoriando a aeronave.

Nota da empresa Azul.

“A Azul informa que, devido a problemas técnicos na data de hoje (30), o voo AD4463 (Belém-Altamira) teve a sua decolagem retardada em 16 minutos. A Azul lamenta eventuais transtornos ocorridos e ressalta que ações como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações.

(Resumo da informação e texto Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações de Passageiros).

Jornal Folha do Progresso em 01/04/2022/16:23:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...