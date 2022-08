Possível incêndio criminoso destrói uma marcenaria e duas casas em bairro de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os Caminhões pipa da prefeitura no comando do profissional Badeco atendeu à ocorrência, por volta das 02h00min e conter o incêndio às 06h00min deste domingo (07) .

(Foto:Via WhatsApp) – Um possível incêndio criminoso destruiu três casas, na madrugada desse domingo, 7 de agosto de 2022, no bairro Industrial, em Novo Progresso. As residências eram de madeira, o que fez com que o fogo se espalhasse rapidamente. Ninguém ficou ferido, mas uma quarta casa ficou parcialmente destruída.

You May Also Like