Sete candidatos concorrem ao governo e oito ao Senado no Pará- Eleições 2022-PA

A partir deste domingo (7), faltam exatos 56 dias para o 1º Turno das Eleições 2022, em 2 de outubro próximo, e 7 candidatos, entre eles, duas mulheres, estão oficialmente na disputa ao Palácio Lauro Sodré , também chamado Palácio do Governo do Estado do Pará. Ao Senado são 8 candidatos (veja abaixo)



Helder Barbalho (MDB) –O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), de 43 anos, teve o nome oficializado à reeleição pelo MDB, em uma convenção massiva realizada no Ginásio Mangueirinho, na última sexta-feira (5), em Belém. O governador tem apoio de um expressivo conjunto de partidos, a exemplo do PSDB, PDT, PT, Republicanos, Cidadania, entre outros.

Helder foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no governo Dilma Rousseff e ministro da Integração Nacional no governo Michel Temer. Formado em administração e pós-graduado com MBA Executivo em Gestão Pública, ele iniciou a vida política, aos 21 anos de idade, em 2002, como vereador de Ananindeua (PA), foi prefeito da cidade por dois mandatos e deputado estadual.

Senador Zequinha Marinho (PL/PSC/Patriota)-Aos 63 anos, José da Cruz Marinho, mais conhecido como Zequinha Marinho, é o candidato do PL ao governo do Estado, em coligação com o PSC e Patriota. Atualmente, ele é senador pelo Pará, com a experiência de ter sido vice-governador de Simão Jatene, de 2015 a 2019. Marinho é formado em pedagogia, tem pós-graduação em Administração Pública, e preside o PL no estado. A candidata dele à vice é a odontóloga Rosiany Eguchi (PSC), esposa do delegado federal Everaldo Eguchi. Eles vão concorrer pelo PL.

Cleber Rabelo- O PSTU oficializou, em Belém, a candidatura de Cleber Rabelo, 49 anos, a governador do Estado. Ele é maranhense do município de Bacuri, ele é operário do setor da construção civil, já concorreu três vezes ao cargo de prefeito de Belém e ao Governo. Casado e pai de dois filhos, Rabelo foi eleito vereador por Belém, em 2012.

(Adolfo Oliveira Neto-PSOL) – Aos 36 anos, Adolfo Oliveira Neto, é geógrafo de formação pela UFPA, com doutorado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pós-doc na Cardiff University, no Reino Unido. Ele é o candidato para o governo do Estado, da federação partidária formada pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e a Rede Sustentabilidade (Rede). Adolfo é o dirigente estadual do Psol.

Major Marcony (Solidariedade) –O Solidariedade aposta em Leonardo Marcony Pereira Macedo, natural de Belém, casado e com duas filhas. Ele é militar da reserva do Exército, e empresário do segmento da segurança pública. O vice dele é o auditor fiscal e ex-titular da Sefa, Nilo Noronha.

Sofia Couto (PMB) – O Partido da Mulher Brasileira (PMB) tem como candidata à governadora do Estado, Sofia Couto, de 54 anos. Ela é bacharel em Direito, casada, mãe de três filhos. Participou do governo municipal de Zenaldo Coutinho, em Belém, na Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), e na Casa do Idoso.

Shirley Alves (PROS) –A candidata do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), é a presidente da legenda no Pará, Shirley Alves, de 49 anos. Natural de Belém, ela é pedagoga de formação, e pela primeira vez concorre a um cargo eletivo. A candidata trabalha, como concursada, na rede pública municipal de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém.

Disputa ao Senado

Flexa Ribeiro (PP) –O Partido Progressista (PP) confirmou o nome de Flexa Ribeiro, de 77 anos, como candidato ao Senado nas eleições de 2022. Ele foi senador durante 14 anos, período em que representou o Pará no Congresso Nacional. No Senado, Flexa foi eleito o melhor senador do país, em levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em 2018.

Manoel Pioneiro (PSDB) –A federação PSDB-Cidadania oficializou para o Senado o ex-prefeito de Ananindeua, Manuel Carlos Antunes, de 64 anos, mais conhecido como “Pioneiro”. Ele é ex-prefeito de Ananindeua, cargo que exerceu por quatro mandatos, está na política desde 1988, tendo sido também, enquanto deputado estadual, presidente da Alepa.

Mário Couto (PL) –O Partido Liberal (PL) defende para o Senado Federal, o nome de Mário Couto, de 76 anos. Ele já foi senador (2007 a 2015) e voltou a disputar uma vaga. Em 2020, Couto concorreu também à prefeitura de Belém.

Beto Faro (PT) –Aos 53 anos e natural do município de Bujaru, no nordeste estadual, Beto Faro é o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) para o Senado. A candidatura tem o apoio do PSOL e Rede. Faro está no 5º mandato federal pelo estado.

Delegado Jardel (Podemos) –O Podemos defende para o Senado o ex-vereador, por Santarém, no oeste do Pará, conhecido como Delegado Jardel, de 49 anos. Ele é o presidente da legenda no município santareno.

Elielton Lira (Avante) –Natural de Santarém, Elielton Rêgo Lira, de 49 anos, é o candidato do Avante. Casado e pai de quatro filhos, ele já foi comerciante. É formado em gestão ambiental e, em 2020, exerceu o primeiro mandato como vereador em Santarém.

Paulo Castelo Branco (PROS) –O candidato ao Senado escolhido pelo Pros foi Paulo Castelo Branco, é o ex-superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Belém.

Márcio Sabbá (PMB) –O Partido da Mulher Brasileira (PMB) lança o policial rodoviário federal, Márcio Sabbá, mais conhecido como PRF Sabbá. Ele atua há 19 anos na área da segurança, e quer estrear na política.

