Praga mortal na Ásia, percevejo invade o Brasil

A principal hipótese é que o percevejo tenha chegado ao país escondido em um navio vindo da Ásia | Foto: Yan Lima

Espécie comum na China foi identificada em cidades de São Paulo e pode representar ameaça ao meio ambiente.

Considerada uma praga mortal na Ásia, o percevejo-de-pintas-amarelas (Ethersina fullo), já chegou em solo brasileiro e tem preocupado especialistas em meio ambiente. O primeiro registro oficial da espécie foi feito pelo biólogo Yan Lima, que avistou o inseto enquanto fazia fotografias.

A foto capturada por Yan serviu de base para a publicação de um artigo científico confirmando a presença da espécie no Brasil. A principal hipótese é que o percevejo tenha chegado ao país escondido em um navio vindo da Ásia, desembarcando pelo Porto de Santos. Desde então, já foram ao menos 26 registros da espécie na Baixada Santista, com novos casos ainda sendo analisados.

Embora o percevejo não ofereça riscos diretos ao ser humano, ele é conhecido por causar danos significativos em plantações de kiwi e pera na China, onde as perdas nas lavouras chegaram a 30%.

Ainda não se sabe qual impacto pode ter na produção agrícola e na vegetação nativa brasileira, mas para conter a proliferação da espécie, especialistas recomendam atenção ao transporte de plantas entre regiões.

“Esse ato, que pode parecer simples, pode acabar levando exemplares junto”, alerta Sérgio Boccalini, diretor do Sindicato do Setor Controle de Vetores e Pragas Urbanas (Sindprag). Ele também ressalta que as características tropicais do Brasil se aproximam muito das condições do país de origem, a China, o que pode favorecer a reprodução do inseto.

O Ministério da Agricultura, que é responsável pela fiscalização das cargas de origem animal e vegetal que chegam pelos portos brasileiros, até o momento não se posicionou sobre o assunto.

Fonte: SBT News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/18:07:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...