Preço da gasolina deixam motoristas em pânico e revoltados

Em Novo Progresso (PÁ) o preço do litro de Gasolina é comercializado por R$6.299 , ultrapassou a média nacional que é de R$5.915.(Foto:Reprodução)



Gasolina subiu 25,48% no primeiro semestre de 2021, segundo pesquisa. O preço médio da gasolina registrou variação positiva pelo 13º mês seguido.

Em junho, o valor subiu 1,41% nos postos de combustíveis do país, com o litro sendo vendido a R$ 5,915 em média, de acordo com levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nos primeiros seis meses de 2021, o preço da gasolina já subiu 25,48% no Brasil.

A pesquisa levou em conta dados obtidos por meio do registro das transações com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados.

A explosão dos preços deixa os brasileiros em pânico, o dinheiro já não demora mais na sua mão, e muitas vezes é preciso deixar de comprar algo devido ao seu alto preço. No entanto, no caso da gasolina, não tem jeito, para usar o carro, precisa de combustível.

