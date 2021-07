Justiça eleitoral absolve Haddad de acusação de caixa dois nas eleições de 2012

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No mesmo processo, ao julgar outro recurso, o TRE anulou uma condenação do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, que, agora, foi absolvido dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa referentes às mesmas eleições. O TRE entendeu que o juiz de primeira instância unificou processos sem permissão legal e que a defesa não teve oportunidade de se defender sobre essas acusações.

Em setembro de 2019, o jornal “Folha de S. Paulo” revelou que a condenação foi imposta ao ex-prefeito com base em uma avaliação do consumo de energia elétrica de uma gráfica feita pelo juiz sem perícia técnica.

