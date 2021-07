MP pede exoneração de secretária adjunta por suspeita de nepotismo em Matupá (MT)

Por Mel Parizzi, TV Centro América 28/07/2021 13h40 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além de pedir para que sejam exonerados todos os servidores de Matupá que tenham algum grau de parentesco com pessoas de cargos de direção, chefia ou assessoramento em órgãos públicos, o MPE pediu para que os ocupantes das funções sejam cobrados para comprovar entrada no cargo por concurso público ou processo seletivo.

A servidora Mariza Jeniffer Wachholz é mulher do fiscal de tributos rodoviários do município, Rubens Alberto Pinto Vilalba, o que se enquadraria em crime de improbidade administrativa.

