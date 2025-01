Resultado da Mega da Virada: veja números sorteados para o prêmio de R$ 635 milhões

Mega da Virada 2024 — Foto: Reprodução | Valor é o maior já pago na história das loterias em todo o Brasil

O sorteio da Mega da Virada 2024 (concurso 2810) foi realizado pela Caixa Econômica Federal, às 20h deste domingo (31), e saíram os tão aguardados números. O prêmio da 16ª edição é de R$ 635.486.165,38, o maior valor da história do concurso especial.

Os números sorteados foram: 50; 17; 29; 57; 01; 19.

Mega da Virada vai pagar inéditos R$ 600 milhões: veja os maiores prêmios já entregues

As apostas ganhadoras ainda não foram divulgadas pela Caixa. Como a Mega da Virada não acumula, o prêmio de R$ 600 milhões pode sair para quina ou para quadra, caso as seis dezenas não tenham aposta vencedora.

Qual o valor da quina e da quadra na Mega da Virada?

É difícil ter a sorte grande para acertar os seis números da Mega da Virada 2024 e ganhar o prêmio principal, o maior prêmio da história da loteria brasileira: as chances são de 1 em 50 milhões. No entanto, aqueles que batem na trave e acertam cinco ou quatro números também têm o que comemorar, pois a loteria destina parte do valor para a quina e a quadra.

O prêmio principal, dado para quem acertar os seis números do sorteio, corresponde a 62% do valor destinado ao pagamento dos prêmios. Para a quina, a Caixa separa 19%, assim como para a quadra, que também fica com 19%. Pela maior facilidade de acertar menos números, o prêmio costuma ser muito mais dividido.

No último ano, por exemplo, os cinco ganhadores principais levaram R$ 117.778.204,25, enquanto os 1.996 vencedores da quina ficaram com R$ 70.083,58 e os 164.379 felizardos que marcaram quatro números corretos ganharam R$ 1.215,71.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Anos anteriores

Os dois jogos vencedores de 2021 foram os que mais arrecadaram individualmente até agora, dividindo o prêmio de R$ 378,1 milhões — cada um levou R$ 189 milhões.

Desde a estreia em 2009, três sorteios se destacaram pelos menores valores repartidos entre dois ganhadores:

2009: duas apostas dividiram R$ 144,9 milhões.

2020: duas apostas dividiram R$ 325,2 milhões.

2021: duas apostas dividiram R$ 378,1 milhões.

Por outro lado, o maior número de vencedores da Mega da Virada foi registrado em 2018, quando 52 apostas dividiram R$ 302,5 milhões. Nesse caso, cada ganhador recebeu “apenas” R$ 5,8 milhões.

Já em 2022, cinco apostas dividiram o prêmio de quase R$ 542 milhões, garantindo R$ 108,3 milhões para cada uma.

