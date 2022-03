Preço da gasolina dispara em Novo Progresso e litro é vendido por R$ 7,69

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Jornal Folha do Progresso percorreu pelos principais postos na região central da cidade na manhã desta terça-feira (15), e encontrou o litro da gasolina sendo vendido por valores entre R$ 7,10, R$ 7,46 e R$ 7,69. Até a manhã de quinta, a média do litro da gasolina era de R$ 6,59 a R$ 7,10. O Preço do litro da gasolina vendido nos postos de Novo Progresso supera a média nacional que é de R$ 7,46 o litro.

