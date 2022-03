Homem escapa de terçada na cabeça durante briga generalizada em posto de combustível no município de Prainha, no PA; Assista ao Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nas redes sociais, internautas contaram que é comum cenas como essa no local, e que todos os finais de semana acontecem confusões no posto.

Homem escapa de terçada na cabeça durante briga generalizada em posto de combustível no município de Prainha, no PA. pic.twitter.com/T5zRUyCMYx

De acordo com infamações, o grupo havia amanhecido no local enquanto ingeriam bebidas alcoólicas.

Imagens que teriam sido registradas no último domingo, 13, e começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, mostram o momento em que um grupo de pessoas começaram a brigar em um posto de gasolina, na cidade de Prainha, no município de Santarém, região oeste do estado.

