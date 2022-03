Policial penal de MT é encontrado morto em Goiânia

(Foto:Reprodução) – O policial penal Valdivino Ribeiro de Freitas, de 40 anos, foi encontrado morto no domingo (13), em uma casa em Goiânia (GO).

A causa da morte não foi divulgada. Valdivino era policial pela da Cadeia Pública de Água Boa (730 km a leste de Cuiabá).

A morte de Valdivino trouxe revolta aos colegas de trabalho, que cobraram mais políticas de saúde mental para a categoria.

Segundo o site Notícias do Araguaia, o policial penal perdeu a mãe e a irmã em 2021 para a covid-19 e depois um irmão em um acidente de moto.

“E quando será criado um programa de apoio aos servidores? Ou essas fatalidades são poucas? Quais ações serão tomadas para ajudar esses pais e mães de família que são considerados loucos e muitas vezes discriminados?”, comentou um servidor no post do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário (Sindspen).

“É muito triste quando isso acontece e a cada dia se repetindo mais. Falta mais efetividade para identificar o problema e possibilitar que casos como esse não aconteçam. Não somos só número de matrícula, somos pessoas e temos as nossas fraquezas, medos e problemas. Precisamos de uma gestão que se importa com a saúde mental do policiais e que olhe cada caso dentro de sua particularidade”, escreveu uma policial penal.

“Já se vão 7 guerreiros que tiraram a vida por depressão e a Secretaria não tem nenhum projeto de atendimento aos policiais penais”, criticou outro servidor.

Centro de Valorização da Vida (CVV)

O CVV oferece ajuda a pessoas com dificuldades emocionais por telefone de forma gratuita. Para conversar com um dos voluntários treinados basta ligar para o 188 ou entrar no chat no site da instituição www.cvv.org.br

