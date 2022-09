Pastor diz que foi hackeado e “confirma” áudio picante

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/09/2022/07:05:53 com Dol

E sobre tudo que está acontecendo gostaria que a presidente da IPDA que me mandou embora depois de anos fielmente trabalhando pudesse me atender novamente. Para ela poder ouvir ao vivo e a cores.”

E também as ligações de ameaça….. tem gente que o seu brilho nós e de Deus não, e o brilho do diabo……

Após a polêmica que sacudiu os alicerces da Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) nos últimos dias, o pastor Paulo Elias, envolvido no caso, falou pela primeira vez sobre o áudio vazado em que conversa assuntos sexuais com a evangelista Léia Miranda.

