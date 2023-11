Prefeito anuncia a chegada da carreta da caixa em Novo Progresso; em seguida vem agencia diz prefeito…

A carreta da Caixa Econômica Federal em Novo Progresso(Foto>Reprodução) –

A carreta da Caixa Econômica Federal chegou em Novo Progresso, na tarde desta segunda-feira, 6 de novembro de 2023, e será instalada ao lado do Paço Municipal e fará atendimento até o dia 30 de dezembro, realizando os serviços de abertura de conta corrente dos servidores municipais. Para os serviços é obrigatório apresentar documento de identificação original, RG, CNH ou CTPS.

Conforme informações da Prefeitura o município firmou convenio com a Caixa Econômica Federal e a partir de janeiro de 2024, os servidores receberão seus salários na caixa, para agilizar o processo, a carreta chegou na cidade para abrir contas dos servidores. Atualmente o convenio é com o Bradesco.

A folha de pagamento do município chega em torno de R$ 6.094.529,35 (seis milhões, noventa e quatro mil e quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), valor este com encargos, o município tem em torno de 1.400 (mil e quatrocentos servidores).

Prefeitura orienta servidores sobre abertura de contas na Caixa

Com a venda da folha de pagamento dos servidores públicos municipais para a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Novo Progresso, além de obter uma receita extra, necessária para a condução de novos projetos de governo, também fará com que o funcionalismo passe a ter acesso mais vantajoso a uma série de serviços bancários oferecidos pela nova instituição financeira.

Agencia da Caixa em Novo Progresso – O Prefeito Gelson Dill (MDB), recebeu a carreta com entusiasmo, e aproveitou para gravar um vídeo e divulgou nas redes. Segundo Dill a agencia da caixa ecônomia federal, será instalada em janeiro de 2024 em Novo Progresso, o prédio já está pronto e funcionará na avenida Brasil (ao lado do Zé Chopp). (Assista o vídeo)

Serviços

A iniciativa municipal de trocar Bradesco pela Caixa, atende uma reivindicação dos próprios servidores, que estão em busca de valores menores por serviço cobrados pela instituição bancaria. O representante da Caixa se prontificou a fornecer todas as tabelas com os valores dos serviços cobrados e garantiu que alguns produtos possuem taxas menores que às atualmente cobradas pelo antigo banco pagador do servidor.

Por exemplo, a taxa de juros para o cheque especial será menor, para o servidor da PMNP.

Vantagem também para o empréstimo consignado, a taxa da Caixa, exclusiva para o servidor. Outra grande vantagem será o acesso aos programas de financiamento de imóveis.

É fácil abrir conta na Caixa?

Qualquer cidadão pode abrir uma conta poupança, desde que apresente os documentos necessários. Assim, o interessado deve apresentar a via original do documento de identidade com foto, número de inscrição do CPF em situação regular junto à Receita Federal e comprovante de residência atualizado em até 60 dias

