Cuiabá e Santos ficam no empate na Vila Belmiro

Cuiabá e Santos ficaram no empate em 0 a 0, em jogo disputado há pouco no estádio da Vila Belmiro, no litoral paulista. O jogo foi válido pela 32ª rodada do torneio e o resultado mantém os dois times ainda sob ameaça de rebaixamento.

O empate deixa o Cuiabá com 41 pontos, na 12ª colocação. Já o Alvinegro Praiano foi para o 14º lugar, com 38 pontos, somente um a mais que o Cruzeiro, que abre a zona do rebaixamento. Antes do início da rodada, a vantagem era de três unidades.

O Cuiabá volta a campo na quinta-feira, contra o Bahia, fora de casa. No mesmo dia, o Santos visita o Goiás, no estádio Serrinha.

O jogo – Na primeira metade, o desempenho do Peixe foi discreto. Mesmo jogando em casa, a equipe teve dificuldades em penetrar na defesa adversária, especialmente ao insistir em cruzamentos pouco efetivos.

O Dourado, por sua vez, foi se soltando aos poucos. A grande oportunidade de gol foi dos visitantes. Aos 22 minutos, João Lucas perdeu a posse de bola no meio-campo, gerando um contra-ataque. Clayson avançou com liberdade, cortou para o meio e chutou perigosamente à esquerda do gol.

A partir desse momento, poucas ações relevantes ocorreram na Vila Belmiro, com o Cuiabá se posicionando bem na defesa, neutralizando os ataques.

Na segunda etapa, Marcelo Fernandes fez mudanças na equipe para aumentar a criatividade. Maxi Silvera e Nonato entraram nas vagas de Mendoza e Lucas Lima. Isso deu mais liberdade para Soteldo, que tentou ditar o ritmo do jogo. No entanto, o camisa 10 errou passes e não conseguiu criar oportunidades perigosas.

A primeira finalização do Santos em direção ao gol ocorreu aos 19 minutos. Rincón roubou a bola na intermediária, avançou até a meia-lua e soltou um forte chute, exigindo uma boa defesa de Walter. Logo em seguida, Maxi Silvera foi acionado na direita e fez um cruzamento fechado. A bola passou por toda a área e saiu pela linha de fundo.

Do lado do Cuiabá, houve uma chance clara de abrir o placar. Aos 27 minutos, Derick Lacerda aproveitou um erro de Caiçara e se encontrou cara a cara com João Paulo. O atacante finalizou rasteiro, raspando a trave.

Nos minutos finais, o Peixe tentou pressionar para buscar a vitória diante de sua torcida, mas não foi suficiente para alterar o placar, que permaneceu empatado em zero a zero.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/10:31:49

