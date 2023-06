Prefeito convida população para recepcionar vice-governadora que anunciará entrega do benefício do Programa “Recomeçar” em Novo Progresso;Veja lista

São 200 famílias habilitadas para receber o recurso no valor de um salário mínimo (R$ 1.302,00), pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) – (Foto: Reprodução)

O Governo do Pará através da vice-governadora Hana Ghassan, realiza, nesta quinta-feira, 15 de junho de 2023, o anúncio dos 200 beneficiários e data da entrega de benefícios do Programa “Recomeçar” às famílias que tiveram residências atingidas pelo deslizamento de terra ocorrido no período do inverno Amazônico de 2023 em Novo Progresso. O evento vai ocorrer a partir das 10 horas na quadra de esporte da escola Tancredo Neves.

São 200 famílias habilitadas para receber o recurso no valor de um salário mínimo (R$ 1.302,00), pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), e destinado à recomposição dos danos estruturais em moradia e/ou em bens de uso doméstico. O valor total que será pago em Novo Progresso é de R$ 264 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participará do evento. Além do benefício, o governo estadual também vai entregar 500 cestas humanitárias no local.

Segundo o prefeito Gelson Dill (MDB), foram 700 pessoas cadastradas na primeira etapa; 200 estão contemplados.

