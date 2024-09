Prefeito de Criciúma é preso em operação que investiga crimes envolvendo serviço funerário — Foto: Reprodução/Redes Sociais/

No total, dez pessoas foram presas em operação do Gaeco. Ações acontecem em Jaraguá do Sul, no Norte, São José, na Grande Florianópolis, e em Florianópolis.

Dez pessoas foram presas preventivamente nesta terça-feira (3) em uma operação que apura crimes envolvendo a concessão de serviço funerário de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O prefeito da cidade, Clésio Salvaro (PSD), também foi detido.

Procurada, a administração municipal afirmou que não foi comunicada oficialmente dos fatos. Já a equipe de Salvaro divulgou um vídeo em que o político nega envolvimento em crimes e cita questões políticas. Ele está no segundo mandato e não pode concorrer à reeleição (leia mais abaixo).

Nesta manhã, outros investigados foram detidos em Jaraguá do Sul, no Norte, São José, na Grande Florianópolis, e em Florianópolis.

As investigações estão sob sigilo e não há informação sobre quais crimes foram cometidos pelos alvos dos mandados cumpridos nesta manhã.

A ação desta manhã é uma segunda fase da Operação Caronte, deflagrada em 5 de agosto deste ano, onde buscas foram feitas na sede da prefeitura de Criciúma e na casa do prefeito. Sete mandados de prisão preventiva também foram cumpridos à época.

Comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e o Grupo Especial Anticorrupção (GEAC), ligados ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a operação também teve apoio da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos.

“Com o cumprimento das prisões no dia de hoje, agora todos os 17 integrantes da organização criminosa encontram-se presos preventivamente”, informou o MPSC.

Os detidos desta manhã foram submetidos a exame de corpo de delito e levados para o sistema prisional, onde aguardam audiência de custódia.

Primeira fase

Deflagrada em 5 de agosto, a primeira fase da Operação Caronte cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 38 mandados de busca e apreensão. As autoridades buscavam combater a atuação de possível organização criminosa envolvida na prestação de serviços funerários. Conforme as autoridades, as investigações começaram em 2022.

Nesta manhã, durante a deflagração da segunda fase, o Gaeco informou que, com análise das provas e coleta de 38 depoimentos, os envolvidos na primeira etapa foram denunciados no dia 20 de agosto pelos crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crimes contra a ordem econômica e economia popular envolvendo a concessão de serviço funerário de Criciúma.

Entre os suspeitos na primeira fase há empresários e agentes públicos. Os nomes dos outros envolvidos não foram divulgados e, por isso, o g1 não teve acesso às defesas.

PRIMEIRA FASE: Investigação de serviços funerários motiva operação em SC

Operação Caronte

A operação Caronte faz alusão ao barqueiro de Hades (mitologia grega), que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aquerante, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos.

Aqueles que não tinham condições de pagar certa quantia, ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados, tinham de vagar pelas margens por cem anos.

O que disse o político

Em um vídeo divulgado pela equipe do político logo após a confirmação da prisão, Salvaro afirmou que um dos grandes projetos dele era regularizar a central funerária da cidade. Além de negar participação em crimes, também citou questões políticas:

“Eu tenho certeza da minha inocência. Jamais, em momento algum e o processo vai ficar livre. Não há dolo, não há intenção, não há vantagens, não há absolutamente nada, nada, nada que possa me incriminar”, disse o político em um trecho do vídeo.

O partido de Salvaro, o PSD, também divulgou nota manifestando sobre a prisão:

O PSD de Santa Catarina e o PSD de Criciúma acompanham com atenção a prisão de um dos seus grandes líderes, Prefeito Clésio Salvaro, com uma administração muito bem avaliada pela população. O ato ocorre faltando poucos dias para a eleição municipal. Não queremos crer em qualquer interferência política nesta decisão, o Partido aguarda e confia na justiça em todas suas instâncias.

O que disse a prefeitura de Criciúma

A Administração Pública do Município de Criciúma, por meio da Procuradoria-Geral, informa que, até o presente momento, não foi comunicada oficialmente acerca dos fatos veiculados na mídia em geral, envolvendo o Prefeito Clésio Salvaro.

Maiores informações advirão conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), acionar o Município.

Reforçamos que todos os serviços públicos municipais permanecem sendo prestados normalmente.

O que são o Gaeco e Geac

O Gaeco é uma força-tarefa composta em Santa Catarina, pelo MPSC, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros Militar, e tem como finalidade a identificação, prevenção e repressão às organizações criminosas.

O GEAC é um grupo de membros do MPSC que atua em investigações e ações judiciais de combate à corrupção, cujos fatos revelem maior gravidade ou complexidade.

