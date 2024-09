Elon Musk ameaça Lula após bloqueio do Twitter pelo STF

Foto: Reprodução | O empresário afirmou que pode apreender ativos do governo brasileiro em resposta à decisão judicial que suspendeu a rede social X no país.

O empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), fez uma ameaça direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (2/9), em resposta ao bloqueio da rede social no Brasil, ordenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Musk afirmou que pode apreender ativos do governo brasileiro em retaliação, sugerindo que Lula terá que se acostumar a voar em aviões comerciais.

Repercussão no Brasil

A declaração foi feita em um tuíte onde Musk comentava sobre a apreensão de um avião do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. No tuíte, ele disse: “A não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, nós vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo também. Espero que Lula goste de voos comerciais.”

A ameaça de Musk foi interpretada como uma tentativa de alegar em uma corte norte-americana que seus ativos foram confiscados pelo STF, e, em resposta, buscar confiscar algo do governo brasileiro.

O Palácio do Planalto, o Itamaraty e ministros do STF já foram informados sobre a publicação. A interpretação geral entre as autoridades brasileiras é que Musk está tentando confundir uma decisão judicial da Suprema Corte com uma ação do governo, que, legalmente, não tem envolvimento direto na decisão.

Além disso, Musk tem impulsionado publicações no X/Twitter sobre atos planejados para o feriado de 7 de Setembro, pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes por seus “crimes”.

