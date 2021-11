Ação Cidadania vai atender Castelo de Sonhos

A emissão do documento de identidade sempre é o serviço mais procurado durante a Ação Cidadania, programa do Governo do Estado que através da Fundação ParáPaz vai ao distrito de Castelo de Sonhos, oportunizando aos cidadãos a terem acesso gratuito às principais documentações necessárias para o exercício da cidadania.

Amanhã terça-feira 11 de novembro de 2021, o distrito de Castelo de Sonhos no Município de Altamira, vai receber o programa “Ação Cidadania”, até o dia 13.

Veja Nota da Sub Prefeitura Distrital de Castelo De Sonhos

Ação Cidadania nos dias 11, 12 e 13 – 11’’ 09 11 2021

Atenção População em Geral para este comunicado da Defensoria Pública do Estado do Pará. Que em parceria com a Prefeitura Municipal de Altamira e Sub Prefeitura distrital de Castelo de Sonhos

Estará realizando uma Ação de Cidadania em Castelo de Sonhos nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2021

Nesta Ação será emitida RGs, CPFs, Carteira de Trabalho digital,

Oficios para 2ª Via de Certidão, Orientações jurídicas e Fotos Para RGs.

Local De Atendimento Posto de Saúde Do Bairro São Miguel

Dás 8 às 11:30 e dás 14 às 17 horas

Não percam esta oportunidade de adquirir seus documentos pessoais

Atenciosamente Administrador Distrital.

A ação integrada conta com a parceria da Polícia Civil e Defensoria Pública do Estado.

