Novo Progresso em alerta com novas ameaças de violência nas escolas

Sem alarmar, a Secretaria de Educação Ires Mellman, de Novo Progresso, responsável pela pasta, vem atuando para combater os supostos rumores de ataques nas escolas do município.

Após o surgimento de novas ameaças, houve mobilização de representantes de diversos segmentos, de escola, convocaram reunião para esta quarta-feira, 12 de abril de 2023, com as autoridades municipais, para tomar medidas de segurança e propor medidas de prevenção à violência nas escolas

Fato ou Boato

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, grupo de alunos continuam atormentando com ameaças, perfil falso nas redes social ( Instagram ,WhatsApp e facebook), foram criados para disseminar os ataques.

A Prefeitura não alarma, não divulga, e a polícia mantêm a investigação em sigilo, muito pouco é repassado para imprensa, os diretores de escola por sua vez sabem das ameaças e procuram ajuda calados, muitas vezes um boletim de ocorrência para justificar o caso, é feito na polícia.

O Jornal Folha do Progresso, recebe quasse que diariamente, mensagens de pais e alunos que procuram informações sobre -Fato e/ou Boato – nestes casos de novas ameaças, o alarme é grande, muitos alunos ainda não voltaram para s salas de aulas, o medo permanece.

Leia também:‘Minha filha está em pânico’, diz mãe após alunos acharem recado de atentado em escola

O Caso recente na escola Tancredo Neves, chamou atenção das autoridades, e até o presente ainda não temos uma resposta (se tem esta entre quatro chaves). O que a sociedade procura agora é nome dos alunos que espalham as ameaças, sabemos que mais de 15 foram considerados suspeitos e estão sendo investigados, mas ainda não foi esclarecido. Com este silêncio da Educação Municipal, os rumores de algo pior pode acontecer, os pais mantêm o receio para deixar os filhos irem para as escolas.

As autoridades locais precisam entender que a reportagem do Jornal Folha do Progresso, não inventa noticia, de forma que chega é apurado e constatado a veracidade é divulgado. “Não estamos reportando para causar pânico ou para causar temor, pelo contrário, é para nós refletirmos que o problema está posto e nós precisamos divulgar cada vez mais, para cobrarmos do poder publico as medidas mais protetivas, garantir pelo menos a proteção”, nosso dever.

Neste final de semana, circularam informações nas redes sociais, afirmando que haveria ataques em quatro escolas de Novo Progresso nesta segunda-feira, 10 não percebemos nenhuma movimentação de segurança nas escolas municipais, as particulares já contrataram segurança.

Não houve policiamento ostensivo na frente de escolas municipais e estaduais da cidade.

Vejam na íntegra as novas ameaças nas redes em Novo Progresso

