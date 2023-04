Homossexual é preso por suspeita de aliciamento de menor e tráfico de drogas em Novo Progresso

Laílson foi preso após denúncia- Foto: Divulgação Policia) – Policiais do 46º Batalhão de Policia Militar de Novo Progresso, prenderam na tarde desta quarta-feira , de abril de 2023, o homossexual Lailson S. N. sob suspeita de aliciamento de menor e tráfico de entorpecentes.

Segundo Boletim de Ocorrência, a prisão ocorreu na quitinete onde mora o acusado, após investigação da PM de uma denúncia realizada por uma mãe junto ao Conselho Tutelar que suspeitou que sua filha menor GLS estaria levando drogas para ser comercializada por terceiros na região garimpeira.

Os policiais disseram que se deslocaram até o local onde foi encontrada a menor GLS, morando junto com homossexual Lailson. Na quitinete foi encontrado uma quantia de droga análoga a maconha, sendo dado voz de prisão ao mesmo e conduzido para delegacia para procedimentos cabíveis, pois as informações indicam que o acusado estar aliciando a menor para tráfico de drogas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/2023/18:21:59 com informações de Guia Cidade Online

