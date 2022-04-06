Prefeito Gelson Dill (MDB) divulga entrega pelo Governo do Estado o valor de um salário mínimo e cestas básicas para progressenses atingidos pela enchente.
(Foto: Divulgação Agencia Pará) — O prefeito Gelson Dill (MDB), usou das redes sociais nesta terça-feira, 5 de abril de 2022, para divulgar a presença do governo do estado (Corpo de Bombeiro e Defesa Civil) que estará no município nesta quinta-feira, 7 de abril para entrega de valores a 180 famílias atingidas pela enchente que serão beneficiadas com o valor de R$ 1.200 (um salário mínimo) do programa Recomeçar e fará entrega de 500 cestas básicas para pessoas carentes.
Segundo o prefeito, o corpo de bombeiros e defesa civil estarão no município para fazer a entrega.
Local: Escola Valdomiro Mendes
Inicio: 9 horas
Data: 07/04/2022
Ouça áudios
Prefeito fala sobre Programa Recomeçar
Prefeito Gelson Dill, Falando sobre a entrega das Cestas Básicas neste dia 07/04/22.
Relação para comparecimento para o dia 07 de Abril de 2022, Ginásio da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues as 08:00 Horas.
1. ADENILSON SILVA SANTOS
2. ANTONIA SONIA PIRES DA SILVA
3. ALDIONE BEZERRA PINHO
4. ANDREINA AURILANE PEREIRA PAZ
5. ADRIANA ALVES PEREIRA
6. ANDREZA KETINY MENDES SILVA
7. ADRIANA DE ASSIS ROCHA
8. ALLAN CAMPOS DA ROCHA
9. ANTONIO GOMES DE LIMA
10. ALECXANDRA FRANCISCA SANTOS SOUZA
11. AMADEUS ALVES SAUDE
12. ANITA MENDES GUILHERME
13. ANDREA PITTNER ACELA
14. ALFELINO FLORETINO ROCHA
15. ALESSANDRA PEREIRA DA CRUZ
16. AURILENE ARAUJO DA SILVA
17. BRUNO MONTEIRO LISBOA
18. CARLA BAUMGRATZ
19. CAMILLE VITORIA NASCIMENTO
20. CLEIDIANE SOUSA JORGE
21. LINDALVA DA SILVA SANTOS
22. CLAUDIANE PEREIRA MORAES CASTRO
23. CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO
24. CLAUDIA REGINA PEREIRA MENDES
25. DOMINGOS GOMES DAS CHAGAS
26. DIANA DAS CHAGAS PAULA
27. DANIELE FERREIRA SOARES
28. DEUSIANE DA SILVA PEREIRA
29. DEUSELI DA SILVA PEREIRA
30. DIOLEIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
31. ELISTONHO DA SILVA DE SOUSA
32. EDICLEI FERREIRA DE LIMA
33. ELKE MARAVILHA BRAGA BARBOSA
34. ELIENE CARVALHO DE SANTANA
35. EMELLY CHRISTINA LOPES ARANHA
36. EDILA CRISTINA DE SOUSA DAS CHAGAS
37. EDILEUZA RODRIGUES OLIVEIRA
38. ERIKA LOPES DE SOUSA PASSOS
39. ELIVANIA DE SOUSA LOPES
40. FRANCINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS
41. FRANCILENE LIMA DE SOUSA
42. FERNANDA SOARES DA SILVA SANTOS
43. FRANCISCA DE ASSIS NOGUEIRA LIMA
44. FRANCISCA APARECIDA MENDES FERREIRA
45. FRANCISCA DOS SANTOS PAIVA
46. FRANCILENE DOS SANTOS
47. FRANCINETE GOMES DA SILVA
48. GISLENE PEREIRA GUEDES
49. GISLENE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA
50. GARDIANE DE SOUZA
51. INGRIT OLIVEIRA DA SILVA
52. IRANETE DOS SANTOS GUEDES
53. JOSINEI SANTOS DA SILVA
54. JOSE LORENÇO DE OLIVEIRA
55. JOSE MARIA DO NASCIMENTO SILVA
56. JORLIANE MOREIRA DE SOUSA
57. JAYNE DA SILVA E SILVA
58. JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
59. JAQUELINE DA CRUZ DELGADO
60. JAQUEL NASCIMENTO DE LIMA
61. JUCILEUZA DA SILVA VALOSO
62. JOSE FELIX OSMANRINA ROCHA
63. JUSCILENE ALVES PEREIRA
64. JOCILENE PEIXOTO CONCEIÇÃO BARBOSA
65. JORGE REGO DA SILVA
66. JOSE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO
67. JOSE MARCHÃO DA SILVA
68. KEMYLE LORRAINE FERREIRA MOREIRA
69. KATIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
70. KARLA ALVES DA SILVA
71. KLEIDEILTON DINIZ NASCIMENTO
72. KEILA DA SILVA FIGUEIREDO
73. LUIS CARLOS MENDES
74. LUCIANA PAULINO ALVES
75. LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
76. LUCILENE SOUSA LIMA
77. LUCINE BELO DA SILVA
78. LAUDICEIA BEZERRA
79. LUCIANA DA SILVA E SILVA
80. LUCIANE NUNES DE OLIVEIRA
81. MARIA DE LOURDES COSTA ALMEIDA
82. MARIA HELENA DE SOUZA
83. MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DA SILVA
84. MARCOS GABRIEL MAGALHÃES
85. MARIA DAS DORES LIMA ALVES
86. MIRIAN DE SOUZA GAMA
87. MARCILENE ALVES DE FRANÇA
88. MARIA RAIMUNDA DE SOUZA CHAGAS
89. MARIA DA LUZ PINHEIRO DOS SANTOS
90. MARIA DA GLORIA SILVA NASCIMENTO
91 ANTÔNIA KEDMA MARTINS BEZERRA COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
92 TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
93 MARLI MARIA REINEHR COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
94 MARCIA DE FÁTIMA GONÇALVES GOMES
95 MARTA MESQUITA VAZ COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
96 NIELY DE JESUS SILVA COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
97 RAIMUNDA ALVES DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
98 SIMONE FERREIRA MONTEIRO RIOZINHO DAS ARRAIAS.
99 SIRVILENE GOMES DE OLIVEIRA. COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
100 JUSCIDALVA OLIVEIRA LOPES RIOZINHO DAS ARRAIAS.
101 JAQUELINE APARECIDA ALVES DOS SANTOS
102 JOÃO BATISTA FRIEZ COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
103 LUCIANA GONÇALVES GOMES COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
104 LUZINETE DE SOUZA DA COSTA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
105 LUZIA CONCEIÇÃO DUTRA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
106 ERICA LISBOA DOS SANTOS COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
107 FRANCISCA FERNANDES DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
108 FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO RIOZINHO DAS ARRAIAS.
109 FERNANDA COSTA DE SOUSA ALVORADA DA AMAZÔNIA.
110 FLAUDINEI FRANCELINO DE SOUSA COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
111 INEZ FATIMA GOMES DE JESUS COMUNIDADE SANTA JÚLIA.
112 IANQUE DE CASTRO COSTA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
113 IRONEIDE DO NASCIMENTO RIOZINHO DAS ARRAIAS.
114 ANA CRISTINA DA CUNHA ALMEIDA. ASSENTAMENTO TERRA NOSSA.
115 ANDRÉIA DA SILVA PESSOA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
116 CLENIS LOPES DE SOUZA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
117 CLEONICE DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
118 DELMA DA SILVA SOARES RIOZINHO DAS ARRAIAS.
119 DENISE OLIVEIRA SOARES RIOZINHO DAS ARRAIAS.
120 DIANA SILVA SOUSA COMUNIDADE VENEZA.
121 DÉBORA FERREIRA MOREIRA KM 6.
122 EDINILDA SILVESTRE DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
123 EVA DA SILVA OLIVEIRA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
124 ELIZALVA COSTA ALMEIDA RIOZINHO DAS ARRAIAS.
125 MARIA FRANCISCA CARDOSO DA SILVA
126 MARIA SILVANA TORRES DA SILVA
127 MARIA ILUINA FERREIRA MOREIRA
128 MARIA LICIMAR MENDONÇA BARRETO
129 MARCELA BARBOSA
130 MARIA JACILENE COSTA NUNES
131 MAGNA SABRINA SOUSA DE JESUS
132 MARIA IVONETE DE CASTRO
133 MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO
134 MEIDE PEREIRA GUEDES
135 MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS
136 MARIA SAMIRA DA CONCEIÇÃO
137 MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA
138 MARIA VITÓRIA DE MEDEIROS
139 MARIA EDILEUZA TELES DE SOUSA
140 MARIA LÚCIA DE ALMEIDA
141 MARIA SUZETE MARQUES DA SILVA
142 MARIA EUNICE GONÇALVES DA SILVA
143 MARIA NOÊMIA DA COSTA DA SILVA
144 MARIA DE JESUS RODRIGUES BARBOSA
145 MIDIAN LUÍSA PEREIRA
146 MANOEL FELIX DOS SANTOS
147 NILCEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
148 NEIVA MARCELA ALVES DOS SANTOS FERREIRA
149 NAIDE DE SOUSA DOS SANTOS
150 NÉLIO NOBREGA DE ANCHIETA
151 ROSÂNGELA PEREIRA
152 RAQUEL ARAÚJO DA SILVA
153 RAIANE DA CONCEIÇÃO SOUZA
154 RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA
155 ROMÁRIO FERREIRA MOREIRA
156 ROSILENE GUIMARÃES DA SILVA
157 ROSANGELA LEANDRO DE CASTRO
158 ROSIANE SILVA DE AQUINO
159 ROSI MEIRE BARBOSA DE SOUSA
160 RENILDA MIRANDA DOS REIS
161 RAQUEL LIMA ROCHA
162 RAILDA DE JESUS SANTOS
163 SOLANGE TEREZINHA POERSCH
164 TAYNARA RIBEIRO DA SILVA
165 TAFAREL FERREIRA MOREIRA
166 VALDICLEIA LIMA DE SOUSA
167 VANESSA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
168 VANESSA SILVA SOUSA
169 VIVIANE AZEVEDO PEÇANHA
170 VAGNER GONÇALVES DA SILVA
171 VALDENIRA ALVES DE SOUSA
172 WALDIENE DE SOUZA SANTOS
173 WALMIRA TACIANE DE SOUSA SANTOS
174 WILDER LIMA PORTELA
175 WANDERLEA DOS SANTOS SILVA
176 WALKIRENE FERREIRA DA SILVA
177 XENA DE SOUSA SANTOS
178 ANTÔNIO NERES DOS SANTOS
179 RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA
180 FLÁVIA DE MEDEIROS VIEIRA
181 JOSÉ ISODORO DE ARAÚJO
182 RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO
Por:Jornal Folha do Progresso em 06/04/2022/08:08:26
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