Prefeito Gelson Dill (MDB) divulga entrega pelo Governo do Estado o valor de um salário mínimo e cestas básicas para progressenses atingidos pela enchente.

(Foto: Divulgação Agencia Pará) — O prefeito Gelson Dill (MDB), usou das redes sociais nesta terça-feira, 5 de abril de 2022, para divulgar a presença do governo do estado (Corpo de Bombeiro e Defesa Civil) que estará no município nesta quinta-feira, 7 de abril para entrega de valores a 180 famílias atingidas pela enchente que serão beneficiadas com o valor de R$ 1.200 (um salário mínimo) do programa Recomeçar e fará entrega de 500 cestas básicas para pessoas carentes.

Segundo o prefeito, o corpo de bombeiros e defesa civil estarão no município para fazer a entrega.

Local: Escola Valdomiro Mendes

Inicio: 9 horas

Data: 07/04/2022

Ouça áudios

Prefeito fala sobre Programa Recomeçar

Prefeito Gelson Dill, Falando sobre a entrega das Cestas Básicas neste dia 07/04/22.

Relação para comparecimento para o dia 07 de Abril de 2022, Ginásio da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues as 08:00 Horas.

1. ADENILSON SILVA SANTOS

2. ANTONIA SONIA PIRES DA SILVA

3. ALDIONE BEZERRA PINHO

4. ANDREINA AURILANE PEREIRA PAZ

5. ADRIANA ALVES PEREIRA

6. ANDREZA KETINY MENDES SILVA

7. ADRIANA DE ASSIS ROCHA

8. ALLAN CAMPOS DA ROCHA

9. ANTONIO GOMES DE LIMA

10. ALECXANDRA FRANCISCA SANTOS SOUZA

11. AMADEUS ALVES SAUDE

12. ANITA MENDES GUILHERME

13. ANDREA PITTNER ACELA

14. ALFELINO FLORETINO ROCHA

15. ALESSANDRA PEREIRA DA CRUZ

16. AURILENE ARAUJO DA SILVA

17. BRUNO MONTEIRO LISBOA

18. CARLA BAUMGRATZ

19. CAMILLE VITORIA NASCIMENTO

20. CLEIDIANE SOUSA JORGE

21. LINDALVA DA SILVA SANTOS

22. CLAUDIANE PEREIRA MORAES CASTRO

23. CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO

24. CLAUDIA REGINA PEREIRA MENDES

25. DOMINGOS GOMES DAS CHAGAS

26. DIANA DAS CHAGAS PAULA

27. DANIELE FERREIRA SOARES

28. DEUSIANE DA SILVA PEREIRA

29. DEUSELI DA SILVA PEREIRA

30. DIOLEIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

31. ELISTONHO DA SILVA DE SOUSA

32. EDICLEI FERREIRA DE LIMA

33. ELKE MARAVILHA BRAGA BARBOSA

34. ELIENE CARVALHO DE SANTANA

35. EMELLY CHRISTINA LOPES ARANHA

36. EDILA CRISTINA DE SOUSA DAS CHAGAS

37. EDILEUZA RODRIGUES OLIVEIRA

38. ERIKA LOPES DE SOUSA PASSOS

39. ELIVANIA DE SOUSA LOPES

40. FRANCINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS

41. FRANCILENE LIMA DE SOUSA

42. FERNANDA SOARES DA SILVA SANTOS

43. FRANCISCA DE ASSIS NOGUEIRA LIMA

44. FRANCISCA APARECIDA MENDES FERREIRA

45. FRANCISCA DOS SANTOS PAIVA

46. FRANCILENE DOS SANTOS

47. FRANCINETE GOMES DA SILVA

48. GISLENE PEREIRA GUEDES

49. GISLENE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA

50. GARDIANE DE SOUZA

51. INGRIT OLIVEIRA DA SILVA

52. IRANETE DOS SANTOS GUEDES

53. JOSINEI SANTOS DA SILVA

54. JOSE LORENÇO DE OLIVEIRA

55. JOSE MARIA DO NASCIMENTO SILVA

56. JORLIANE MOREIRA DE SOUSA

57. JAYNE DA SILVA E SILVA

58. JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS

59. JAQUELINE DA CRUZ DELGADO

60. JAQUEL NASCIMENTO DE LIMA

61. JUCILEUZA DA SILVA VALOSO

62. JOSE FELIX OSMANRINA ROCHA

63. JUSCILENE ALVES PEREIRA

64. JOCILENE PEIXOTO CONCEIÇÃO BARBOSA

65. JORGE REGO DA SILVA

66. JOSE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO

67. JOSE MARCHÃO DA SILVA

68. KEMYLE LORRAINE FERREIRA MOREIRA

69. KATIANE DA CONCEIÇÃO SILVA

70. KARLA ALVES DA SILVA

71. KLEIDEILTON DINIZ NASCIMENTO

72. KEILA DA SILVA FIGUEIREDO

73. LUIS CARLOS MENDES

74. LUCIANA PAULINO ALVES

75. LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA

76. LUCILENE SOUSA LIMA

77. LUCINE BELO DA SILVA

78. LAUDICEIA BEZERRA

79. LUCIANA DA SILVA E SILVA

80. LUCIANE NUNES DE OLIVEIRA

81. MARIA DE LOURDES COSTA ALMEIDA

82. MARIA HELENA DE SOUZA

83. MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DA SILVA

84. MARCOS GABRIEL MAGALHÃES

85. MARIA DAS DORES LIMA ALVES

86. MIRIAN DE SOUZA GAMA

87. MARCILENE ALVES DE FRANÇA

88. MARIA RAIMUNDA DE SOUZA CHAGAS

89. MARIA DA LUZ PINHEIRO DOS SANTOS

90. MARIA DA GLORIA SILVA NASCIMENTO

91 ANTÔNIA KEDMA MARTINS BEZERRA COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

92 TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

93 MARLI MARIA REINEHR COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

94 MARCIA DE FÁTIMA GONÇALVES GOMES

95 MARTA MESQUITA VAZ COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

96 NIELY DE JESUS SILVA COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

97 RAIMUNDA ALVES DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

98 SIMONE FERREIRA MONTEIRO RIOZINHO DAS ARRAIAS.

99 SIRVILENE GOMES DE OLIVEIRA. COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

100 JUSCIDALVA OLIVEIRA LOPES RIOZINHO DAS ARRAIAS.

101 JAQUELINE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

102 JOÃO BATISTA FRIEZ COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

103 LUCIANA GONÇALVES GOMES COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

104 LUZINETE DE SOUZA DA COSTA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

105 LUZIA CONCEIÇÃO DUTRA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

106 ERICA LISBOA DOS SANTOS COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

107 FRANCISCA FERNANDES DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

108 FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO RIOZINHO DAS ARRAIAS.

109 FERNANDA COSTA DE SOUSA ALVORADA DA AMAZÔNIA.

110 FLAUDINEI FRANCELINO DE SOUSA COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

111 INEZ FATIMA GOMES DE JESUS COMUNIDADE SANTA JÚLIA.

112 IANQUE DE CASTRO COSTA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

113 IRONEIDE DO NASCIMENTO RIOZINHO DAS ARRAIAS.

114 ANA CRISTINA DA CUNHA ALMEIDA. ASSENTAMENTO TERRA NOSSA.

115 ANDRÉIA DA SILVA PESSOA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

116 CLENIS LOPES DE SOUZA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

117 CLEONICE DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

118 DELMA DA SILVA SOARES RIOZINHO DAS ARRAIAS.

119 DENISE OLIVEIRA SOARES RIOZINHO DAS ARRAIAS.

120 DIANA SILVA SOUSA COMUNIDADE VENEZA.

121 DÉBORA FERREIRA MOREIRA KM 6.

122 EDINILDA SILVESTRE DA SILVA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

123 EVA DA SILVA OLIVEIRA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

124 ELIZALVA COSTA ALMEIDA RIOZINHO DAS ARRAIAS.

125 MARIA FRANCISCA CARDOSO DA SILVA

126 MARIA SILVANA TORRES DA SILVA

127 MARIA ILUINA FERREIRA MOREIRA

128 MARIA LICIMAR MENDONÇA BARRETO

129 MARCELA BARBOSA

130 MARIA JACILENE COSTA NUNES

131 MAGNA SABRINA SOUSA DE JESUS

132 MARIA IVONETE DE CASTRO

133 MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO

134 MEIDE PEREIRA GUEDES

135 MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS

136 MARIA SAMIRA DA CONCEIÇÃO

137 MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA

138 MARIA VITÓRIA DE MEDEIROS

139 MARIA EDILEUZA TELES DE SOUSA

140 MARIA LÚCIA DE ALMEIDA

141 MARIA SUZETE MARQUES DA SILVA

142 MARIA EUNICE GONÇALVES DA SILVA

143 MARIA NOÊMIA DA COSTA DA SILVA

144 MARIA DE JESUS RODRIGUES BARBOSA

145 MIDIAN LUÍSA PEREIRA

146 MANOEL FELIX DOS SANTOS

147 NILCEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA

148 NEIVA MARCELA ALVES DOS SANTOS FERREIRA

149 NAIDE DE SOUSA DOS SANTOS

150 NÉLIO NOBREGA DE ANCHIETA

151 ROSÂNGELA PEREIRA

152 RAQUEL ARAÚJO DA SILVA

153 RAIANE DA CONCEIÇÃO SOUZA

154 RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA

155 ROMÁRIO FERREIRA MOREIRA

156 ROSILENE GUIMARÃES DA SILVA

157 ROSANGELA LEANDRO DE CASTRO

158 ROSIANE SILVA DE AQUINO

159 ROSI MEIRE BARBOSA DE SOUSA

160 RENILDA MIRANDA DOS REIS

161 RAQUEL LIMA ROCHA

162 RAILDA DE JESUS SANTOS

163 SOLANGE TEREZINHA POERSCH

164 TAYNARA RIBEIRO DA SILVA

165 TAFAREL FERREIRA MOREIRA

166 VALDICLEIA LIMA DE SOUSA

167 VANESSA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

168 VANESSA SILVA SOUSA

169 VIVIANE AZEVEDO PEÇANHA

170 VAGNER GONÇALVES DA SILVA

171 VALDENIRA ALVES DE SOUSA

172 WALDIENE DE SOUZA SANTOS

173 WALMIRA TACIANE DE SOUSA SANTOS

174 WILDER LIMA PORTELA

175 WANDERLEA DOS SANTOS SILVA

176 WALKIRENE FERREIRA DA SILVA

177 XENA DE SOUSA SANTOS

178 ANTÔNIO NERES DOS SANTOS

179 RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA

180 FLÁVIA DE MEDEIROS VIEIRA

181 JOSÉ ISODORO DE ARAÚJO

182 RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/04/2022/08:08:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...