Prefeito Gelson Dill nomeia novo coordenador do Esportes do município de Novo Progresso-PA

Juvenato Severino Filho substitui o ex-coordenador Pedro Vargas. – (Foto>Reprodução)

A Portaria Nº. 891/2023, publicada no dia 1 de novembro de 2023, trás o nome do novo coordenador de esporte de Novo Progresso. –

O prefeito de Gelson Dill (MDB), nomeou nesta quarta-feira (01/11), o novo chefe que coordena o departamento de Esportes e Lazer, Juvenato , conhecido popularmente por Nato em substituição ao ex-coordenador Pedro Vargas.

Ela afirma que aceitou convite do prefeito Gelson Dill porque gosta de trabalhar, gosta de estar atuando em prol dos cidadãos. “Meu perfil é de ser municipalista, olho para todos os desportista, disse.

Prefeito Gelson Dill nomeia novo coordenador do Esportes do municipio de Novo Progresso-PA -A Portaria Nº. 891/2023, publicada no dia 1 de novembro de 2023, trás o nome do novo coordenador de esporte de Novo Progresso. leia mais>https://t.co/vi6b5dYQnx pic.twitter.com/rEr7tlkwbn — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 3, 2023

