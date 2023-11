Homem é preso suspeito de matar ex-companheira idosa e se desfazer de corpo em MT

Segundo a polícia, a vítima foi morta pelo ex-namorado, após três meses do término do relacionamento — Foto: Reprodução

Segundo a polícia, o homem é ex-namorado da vítima e teria matado a mulher três meses depois do término do relacionamento.

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso nessa quarta-feira (1°), suspeito de matar uma idosa, identificada como Desolina Ana Chelotti, de 75 anos, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, ele era ex-namorado da vítima.

As investigações apontaram que Desolina foi morta após ser jogada de um penhasco. Ela desapareceu da casa onde mora, no dia 10 de julho deste ano.

A filha da vítima procurou a delegacia no dia 13 de julho, depois que não conseguiu contato com a mãe, e relatou que a idosa nunca ficava sem dar notícias à família.

A mulher foi até a residência e encontrou o cadeado do portão trancado e, depois que conseguiu entrar na casa, notou que havia comida estragada, um fogão desmontado e pertences pessoais da mãe, que ela levaria caso tivesse viajado, informou a polícia.

Investigações

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito teve um relacionamento com a vítima durante três anos e cometeu o crime três meses após a separação.

Conforme investigações, o suspeito foi interrogado em duas ocasiões e mostrou contradição nas informações. Imagens de câmeras de segurança mostram a idosa e ele em uma conveniência de bebidas da cidade, onde a vítima comprou cerveja para o autor do crime.

A equipe localizou pertences da vítima em uma área isolada no município. O corpo de Desolina ainda não foi encontrado e as buscas continuam em alguns pontos onde o suspeito informou que teria jogado o corpo.

O homem deve responder por homicídio qualificado. Ele possui registros criminais por violência doméstica, ainda conforme investigações.

Fonte:g1 MT e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/14:17:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...