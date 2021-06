Motorista é assaltado, amarrado, mantido em cárcere privado e jogado na Rodovia Transamazônica, BR-230

José Nicolau de Andrade no local em que foi abandonado. Foto: reprodução

Um homem identificado como José Nicolau de Andrade, natural de Mirante do Paraná, estado de São Paulo, viveu momentos conturbados neste final de semana enquanto transportava grãos para os portos de Itaituba.

Conforme informações apuradas, ele teria sido abordado por três homens que estavam em um carro Fiat/Strada, nesta sexta-feira (11), os quais roubaram o caminhão em que José estava, um Scania R440 nove eixos. Um deles ostentava uma arma de fogo.

Após o roubo, José relatou que ele foi mantido em cárcere privado até a manhã deste sábado (12), quando foi amarrado, levado na carroceria do carro dos assaltantes e deixado jogado às margens da Rodovia Transamazônica, BR-230, nas proximidades da comunidade do Tambor, em Rurópolis.

Assim, por volta das 18h de hoje, ele foi encontrado por populares, os quais de imediato acionaram a Polícia Militar. Desse modo, José foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital Municipal de Rurópolis.

Além do caminhão, os assaltantes também levaram uma quantia de R$ 6 mil e um aparelho celular.

