Prefeito recebe Deputado eleito Wescley Tomaz e dialoga futuras parcerias para Novo Progresso

O prefeito recebeu o deputado estadual eleito, Wescley Tomaz (PL), em seu gabinete, que foi até o município agradecer pelos votos recebidos e se colocar a disposição de Novo Progresso. (Foto: Divulgação)

Durante a agenda em Novo Progresso Wescley esteve no Legislativo e prefeitura, o parlamentar recém eleito frisou que Novo Progresso concedeu a ele 7460 votos totalizando 47,65% votos válidos e agradeceu. “Agradeço todo o carinho e confiança do povo de Novo Progresso”. “Contem comigo hoje na Assembleia Legislativa e a partir de janeiro de 2023 na ALEPA”, disse Wescley.

Leia mais:Veja como foi a votação no 1º turno para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em Novo Progresso-PA

Segundo o prefeito, aproveitou a agenda com o deputado eleito e futuro deputado, para apresentar os projetos do município, os em elaboração de projeto, os que estão em fase de licitação, e aqueles que estão aguardando liberação de recursos e pediu que o parlamentar contribua destinando novas emendas e também abrindo portas para que os ministérios agilizem as liberações dos recursos para que Novo Progresso seja beneficiado e os projetos implementados.

Segundo Wescley já possuiu parceria com Deputado Federal Joaquim Passarinho (PL), e tem emendas no montante de R$ 1,300 (um milhão e trezentos ) sendo uma patrol, ar, condicionados para escolas e 20 mil litros de combustível.

A recepção ao parlamentar contou com a presença de representantes do setor produtivo, assessores, servidores do gabinete e representantes do poder legislativo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...