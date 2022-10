Renomado Cabeleireiro Técnico em loiros e fundo de clareamentos está atendendo em Novo Progresso

Cabeleireiro Técnico em loiros e fundo de clareamentos está atendendo em Novo Progresso

Cácio Silva cabeleireiro renomado da cidade de Sorriso, está atendendo em Novo Progresso onde dará curso.

Cácio Silva é técnico em loiros e fundo de clareamentos.

Um dos cabeleireiros mais conceituados do Brasil está com um novo projeto, a cidade de Novo Progresso, onde já se instalou e está atendendo, em breve, irá promover a formação de profissionais da beleza, além de oferecer cursos para os clientes do salão e outros profissionais que buscam o aperfeiçoamento das práticas.

Cácio Silva Veio de Sorriso (MT), para Novo Progresso, está atendendo no Salão “AHD HOUSE”, na Avenida Jamanxin, em anexo a Odonto Saúde, segundo piso na Sala 02, telefone para contato (WhatsApp) (93) 98423-5930.

Vejam (abaixo) Alguns trabalhos realizados em Novo Progresso-PA.

Em breve Cácio Silva ministrará curso em Novo Progresso, veja local e data.

