Prefeito recebe Governador durante aniversário do município e convida população para inaugurar obras;VÍDEO

O prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (MDB), está convidando a população de toda a região para comemorar o aniversário de 32 anos de emancipação política do município de Novo Progresso. As festividades terão início a partir da próxima quarta-feira, 14, ÀS 08h00min, com inauguração do Cristo Redentor , às 11h00min, com a recepção do Governador Helder Barbalho e inauguração da pavimentação da pista do aeroporto Municipal. (veja programação abaixo).

refeito recebe Governador durante aniversário do município e convida população para inaugurar obras;

ASSISTA E LEIA MAIS>https://t.co/Y4LDyZQCfB pic.twitter.com/iyfZyuLFY6 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 11, 2023

Logo na quarta-feira 13 de dezembro de 2023, acontecerá a Alvorada Festiva, por conta da Igreja Católica com a missa na Igreja Santa Luzia e almoço com matinê festivo durante o dia.

🎉🎂 Você é o nosso convidado especial para um dia de festa e conquistas em Novo Progresso! 🥳 Venha celebrar o aniversário da nossa amada cidade conosco e participar das inaugurações que marcarão este dia especial: 🗽 Inauguração do Cristo Redentor – Às 8h, com a presença confirmada das autoridades locais e líderes religiosos. 🛫 Inauguração do Aeroporto Municipal – Às 11h, com a presença confirmada do Governador Hélder Barbalho e comitiva de autoridades. 🏛 Inauguração do Centro Cultural – Às 13h, com a presença confirmada do Governador Hélder Barbalho e comitiva de autoridades. É um momento de celebração, união e progresso para nossa querida Novo Progresso. Esperamos por você! 🎈🎊 #AniversárioDeNovoProgresso #Inaugurações #Celebração #Progresso

VEJA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...