(Foto:Reprodução) – Um morador aproveitou a chuvarada que caiu na cidade de Novo Progresso durante toda manhã desta segunda-feira, 11 de dezembro de 20233, para criticar obras da secretaria de obras públicas da prefeitura de Novo Progresso.

“O que transparece até agora é que não há nenhum embasamento, nenhum estudo, e as coisas estão sendo feitas às pressas mesmo”, disse o morador em vídeo publicado nas redes sociais. É uma vergonha! Não tem como não ficar indignado com uma coisa dessas É nosso dinheiro indo lama abaixo.

Porque foi investido muito dinheiro nessa obra pra ficar nessa situação que está hoje.

Outro Lado – “Quem conhece de administração pública, sabe das dificuldades burocráticas para obter verbas estaduais e federais. É necessário planejamento, persistência e eficiência na gestão. Nossos adversários políticos deveriam reconhecer a importância das melhorias na infraestrutura da cidade, que trazem benefícios para a coletividade. É uma questão de respeito ao cidadão”, frisando que a função do gestor público, é trabalhar pelo bem-estar da população em todos os anos do mandato. Ainda conforme a prefeitura o morador que postou o vídeo faz sensacionalismo, mesmo sem conhecer a realidade das obras que por ele mostrada ainda não foram concluídas, a critica neste momento mostra a falta de conhecimento da pessoa que fez o vídeo deixando claro que tem como objetivo criticar atual gestão que vem realizando a verdadeira mudança com ganhos extremamente positivo para cidade de Novo Progresso. Esquece, dos quase 18 km de pavimentação já concluída na gestão em Novo Progresso-PA.

Assista ao Vídeo.

Morador faz vídeo na chuva para criticar obras públicas em Novo Progresso- Prefeitura Rebate. Assista e leia mais>https://t.co/zyiBBg45hL pic.twitter.com/OpkiKkSBlv — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 11, 2023

