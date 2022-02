Prefeitura abre vagas para contratações temporárias em Novo Progresso;Veja as vagas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso – Pará, COMUNICA a quem interessar que está recebendo a apresentação de CURRÍCULO junto ao Departamento Pessoal, para cadastro de contratações temporárias no banco de dados, para os seguintes cargos: – Enfermeiro – Farmacêutico – Nutricionista – Odontólogo – Psicólogo – Professor Superior Zona Rural – Assistente Administrativo – Auxiliar de Sala Escolar – Motorista de Ambulância – Técnico em Enfermagem – Técnico em Higiene Bucal – Técnico em Laboratório – Auxiliar de Serviços Gerais – Auxiliar de Serviços Gerais Educacional Zona Rural – Carpinteiro – Coveiro – Eletricista Predial – Pedreiro – Gari Noturno – Gari Diurno – Motorista de Veículo Leve – Motorista de Veículo Pesado – Motorista de Veículo Pesado Educacional – Operador de Máquinas Pesadas Com isso, sito a Travessa Belém, N° 768, Bairro Jardim Europa, com Horário de Funcionamento de Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 13:00 hrs.

