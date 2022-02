Homem é executado com mais de 30 tiros dentro de pizzaria

Autor dos disparos desembarcou de moto, atirou na vítima e fugiu. Para a polícia, crime pode ter relação com o tráfico de drogas

Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves

Um homem de 22 anos foi assassinado com mais de 30 tiros quando estava em uma pizzaria no Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (24/2). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime pode ter relação com a disputa pelo tráfico de drogas na comunidade.

A Polícia Militar (PM) foi chamada pouco depois das 22h. Quando chegaram ao estabelecimento, o homem estava caído no chão com várias marcas de tiros. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). (A informação é do Portal em -Estado de Minas-)

O dono da pizzaria disse que estava na cozinha quando ouviu os disparos. Ele viu que uma pessoa saiu correndo, mas não observou mais detalhes.

Outras informações que chegaram à PM davam conta de que o atirador havia chegado na garupa de uma motocicleta vermelha e que a vítima teria sido atingida pelas costas e levado mais tiros já no chão.

De acordo com a perícia da Polícia Civil, havia 34 perfurações no tronco, costas e braços do rapaz que morreu.

Tráfico

A Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que, em data anterior, a vítima havia tentado matar um desafeto por conta de um conflito pelo controle do tráfico de drogas. Já o autor seria um homem conhecido pela polícia como um dos chefes do crime na região. A guerra pelo domínio do tráfico na área é constante, conforme a PM. A ocorrência foi encerrada na 10ª Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/02/2022/11:32:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...