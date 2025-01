Prefeitura anuncia o fim de aluguel de carros em Marabá

(Foto: Reprodução) – A proposta inclui a criação de uma frota própria, com controle rigoroso, além de um cronograma de renovação que prevê o leilão de veículos a cada três anos

Nesta segunda-feira (27/1), o prefeito de Marabá, no sudeste do Pará, anunciou em suas redes sociais uma importante mudança na gestão da frota de veículos oficiais do município. A partir de agora, as licitações para veículos serão voltadas exclusivamente para a compra, eliminando o modelo anterior baseado em aluguel. A proposta inclui a criação de uma frota própria, com controle rigoroso, além de um cronograma de renovação que prevê o leilão de veículos a cada três anos, visando maior eficiência e economia na administração pública.

O modelo adotado não é exclusivo de Marabá. Outras prefeituras no Brasil também implementaram sistemas semelhantes com resultados positivos. Em Porto Velho, Rondônia, a prefeitura possui a maior frota própria de transporte escolar do país, com 160 veículos que atendem mais de 6.300 alunos diariamente, percorrendo mais de 15 mil quilômetros. Essa medida proporcionou maior controle sobre os custos operacionais e reduziu a dependência de contratos de terceiros. Já em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, a prefeitura priorizou a aquisição de veículos próprios para atender à administração pública de forma mais econômica, garantindo que os serviços essenciais funcionem com eficiência.

A transição para uma frota própria apresenta várias vantagens. A redução de custos a longo prazo é um dos principais benefícios, já que elimina despesas recorrentes com aluguel e manutenção excessiva de veículos antigos. Além disso, o controle direto da frota permite maior transparência na gestão pública, reduzindo desperdícios e assegurando que os veículos sejam utilizados exclusivamente para finalidades administrativas. A renovação periódica também garante que a frota esteja sempre atualizada, com veículos mais seguros e modernos.

Com a adoção desse modelo, Marabá tende a aprimorar a gestão dos recursos públicos, promovendo economia significativa e fortalecendo a eficiência dos serviços oferecidos à população. A iniciativa reflete um compromisso com a modernização da administração pública, alinhando-se a práticas adotadas por outros municípios que demonstraram ser bem-sucedidas.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/17:09:37

